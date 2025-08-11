PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen!

Worbis (ots)

Über die Beschädigung einer Fensterscheibe eines Gebäudes in der Franz-Weinrich-Straße informierte am Sonntagvormittag ein Zeuge die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge beschmierten unbekannte Täter die Scheibe mit zwei Hakenkreuzen und einem Gesicht. Die Graffiti weisen eine Größe von 20 x 20 Zentimetern auf.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der politisch motivierten Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0206561

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:37

    LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen!

    Worbis (ots) - Über die Beschädigung einer Fensterscheibe eines Gebäudes in der Franz-Weinrich-Straße informierte am Sonntagvormittag ein Zeuge die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge beschmierten unbekannte Täter die Scheibe mit zwei Hakenkreuzen und einem Gesicht. Die Graffiti weisen eine Größe von 20 x 20 Zentimetern auf. Die Polizei leitete ein ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:35

    LPI-NDH: Motorradfahrer nach Sturz verletzt

    Kyffhäuser (ots) - Ein Motorradfahrer befuhr am Sonntag die Bundesstraße 85 aus Richtung Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuserdenkmal. In einer Linkskurve kam der 45-Jährige vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit gegen 17.15 Uhr von der Fahrbahn ab und zu Fall. Hierbei entstand Sachschaden an der Kawasaki. Der Fahrer wurde verletzt und in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:32

    LPI-NDH: Brand in Keller - Kripo ermittelt

    Mühlhausen (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 18 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Pfannschmidtstraße zu einem Kellerbrand. Einsatzkräfte von der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf weitere Keller und die Gebäudesubstanz verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Mülhausen aufgenommen. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren