Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen!
Worbis (ots)
Über die Beschädigung einer Fensterscheibe eines Gebäudes in der Franz-Weinrich-Straße informierte am Sonntagvormittag ein Zeuge die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge beschmierten unbekannte Täter die Scheibe mit zwei Hakenkreuzen und einem Gesicht. Die Graffiti weisen eine Größe von 20 x 20 Zentimetern auf.
Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der politisch motivierten Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.
Aktenzeichen: 0206561
