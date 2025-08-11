Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Steine fliegen durch Fensterscheibe

Menteroda (ots)

Vermutlich basierend auf einer Streitigkeit unter Nachbarn kam es am Sonntag zu einem Polizeieinsatz. Wie zur Mittagszeit den Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich mitgeteilt wurde, durchbrach kurz zuvor ein Backstein das Fenster eines Anwohners von Menteroda. Hierbei gingen sowohl die Fensterscheibe, wie auch verschiedene Dekorationsartikel zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Laut Angaben des Geschädigten besteht der Verdacht, dass für die Tat ein Nachbar in Betracht kommt. Beamte der Mühlhäuser Polizei leiteten Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung ein.

