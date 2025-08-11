Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto rollt Abhang herunter - Fahrzeuginsasse verletzt

Kyffhäuser (ots)

Zu einem Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz des Kyffhäuserdenkmals. Ein Fahrzeuginsasse wollte das Fenster elektronisch öffnen und schaltete hierzu die Zündung des Autos ein. Da bei dem Kleinwagen zuvor eine Fahrstufe eingelegt war, setzte sich dieses in Bewegung und fuhr einen Abhang herunter. Nach etwa sieben Metern in dem abschüssigen Gelände kam ein das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeuginsasse zog sich Kopfverletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Das Fahrzeug wurde am Abend durch einen Abschleppdienst geborgen.

