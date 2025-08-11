Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Motorradunfälle aufeinanderfolgend - Fahrschülerin vermutlich unter Einfluss berauschender Mittel

Mackenrode/NDH (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 1014, zwischen den Ortslagen Mackenrode und Limlingerode. Hier kam aus noch ungeklärter Ursache ein Kraftradfahrer mit einem Motorrad der Marke Kawasaki in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen medizinisch betreut.

Wenig später ereignete sich ein Folgeunfall an derselben Stelle mit einer 16-jährigen Motorradfahrerin, welche sich auf einer Ausbildungsfahrt im Rahmen der Fahrschule befand. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen fest, dass die Fahrschülerin vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zur eindeutigen Klärung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und in einem Klinikum durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

