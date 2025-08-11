Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ernteschlepper verunfallt - zwei Verletzte Arbeiter

Hundeshagen (ots)

Am Sonntag verunfallte gegen 13.50 Uhr ein Ernteschlepper mit zwei Anhängern in der Straße Dautel. Aus noch ungeklärter Ursache schoben die an den Schlepper angehängten diesen von der abschüssigen Fahrbahn in einen Straßengraben. Die Zugmaschine kippte dabei um. Die Insassen des Traktors wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An dem Gespann entstand Sachschaden. Teile der Ladung fielen auf die Straße und mussten umgeladen werden.

