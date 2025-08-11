PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ernteschlepper verunfallt - zwei Verletzte Arbeiter

Hundeshagen (ots)

Am Sonntag verunfallte gegen 13.50 Uhr ein Ernteschlepper mit zwei Anhängern in der Straße Dautel. Aus noch ungeklärter Ursache schoben die an den Schlepper angehängten diesen von der abschüssigen Fahrbahn in einen Straßengraben. Die Zugmaschine kippte dabei um. Die Insassen des Traktors wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An dem Gespann entstand Sachschaden. Teile der Ladung fielen auf die Straße und mussten umgeladen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Bandendiebstahl

    Nordhausen (ots) - Am 09.08.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Elektronik- Fachmarkt in der Nordhäuser Landgrabenstraße zu einem Bandendiebstahl. Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich insgesamt vier männliche Personen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund (Phänotyp: Nordafrikaner / Araber)am Tatort auf. Während einer "Schmiere" stand, sollen die anderen drei im Laden arbeitsteilig vorgegangen sein, um potentielles Beutegut auszumachen und zu entwenden. Letztlich ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Feuerwerk in der Hecke

    Bleicherode (ots) - Am 09.08.2025 gegen 21:45 Uhr wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienst nach Bleicherode beordert. Im dortigen Heerweg sollte es zu einem Brandfall gekommen sein. Dies bestätigte sich insofern, dass eine 2 Meter hohe Hecke auf einer Länge von ca. 20 Metern verbrannt war. Der Sachschaden wurde auf ca. 500,- EUR beziffert. Im Verlauf des Einsatzes wurden Rückstände pyrotechnischer Gegenstände in der verbrannten Hecke aufgefunden und als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren