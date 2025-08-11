Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte entwendeten aus einem Fahrzeug Im Winkel eine Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten. Der BMW der 1er-Baureihe wurde in der Zeit von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 13 Uhr von den Tätern aufgesucht. Durch die Täter wurden sämtliche Ablagen nach Wertgegenständen durchsucht.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld sicherten in dem Fahrzeug Spuren und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0206627

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell