Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Angebranntes Würstchen löst Brandmeldeanlage aus

Schiffdorf (ots)

Am Freitag, den 25. Juli 2025, gegen 19:23 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Wohnkomplex in der Schleusenstraße in Schiffdorf alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte aufgrund einer Rauchentwicklung Alarm ausgelöst und riss die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus ihrem Wochenende.

Bereits beim Eintreffen waren die akustischen Warnsignale der Anlage deutlich hörbar. Bei der Erkundung stellte sich schnell heraus, dass die Ursache für die Rauchentwicklung angebranntes Essen war. In einer Wohnung war beim Kochen ein Würstchen derart stark angebraten worden, dass es bereits schwarz verkohlt war und deutlichen Rauch und Brandgeruch verursachte.

Dank der schnellen Erkundung konnte die Gefahr rasch eingegrenzt werden, ein offenes Feuer lag nicht vor. Ein Eingreifen der Feuerwehr, wie etwa das Löschen oder Lüften, war nicht mehr notwendig. Nach abschließender Kontrolle der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte die Wohnanlage verlassen und zur Wache zurückkehren.

Dort wurden die Fahrzeuge und Ausrüstung gereinigt und wieder einsatzbereit gemacht, um für den nächsten Einsatz gerüstet zu sein.

Die Feuerwehr weist nochmals darauf hin, beim Kochen stets aufmerksam zu sein, um Brände und Fehlalarme zu vermeiden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell