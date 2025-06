Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Dramatische Einsatzmeldung - Feuer mit Menschengefährdung glücklicherweise ohne Verletzte

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Samstagabendstunden des 14. Juni 2025, wurden gegen 19:18 Uhr, die Ortsfeuerwehren Spaden, Bramel und Wehden, sowie die Führungsgruppe in den Moorhofsweg nach Spaden alarmiert. Grund der Alarmierung war Wohnungsbrand bei dem nicht klar war, ob sich noch Menschen in der Wohnung aufhalten würden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte in einem Mehrfamilienhaus bereits eine Rauchentwicklung in dem Treppenhaus wahrgenommen werden. Der Angriffstrupp ist zur Erkundung unter Atemschutz in die Wohnung vorgegangen, konnten glücklicherweise keine Personen in dem Gebäude vorfinden.

Bei der weiteren Erkundung der Wohnung konnte die Ursache des Rauchs festgestellt werden, hierbei handelte es sich um angebranntes Essen auf dem Küchenherd. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet, bevor der Einsatz abgeschlossen werden konnte und die Wohnung an die Polizei übergeben werden konnte.

Besonders positiv beeindruckt waren die Einsatzkräfte vor Ort von den Nachbarn. Den Einsatzkräften wurden Getränke bereitgestellt und es gab viele positive Rückmeldungen, was bei vielen Einsätzen leider nicht mehr oft so ist.

