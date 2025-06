Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Viel zu tun für die ehrenamtlichen Brandschützer der Gemeinde Schiffdorf - sechs Einsätze in der vergangenen Woche

Schiffdorf (ots)

Zu insgesamt sechs Einsätzen wurden die Feuerwehren der Gemeinde Schiffdorf in der vergangenen Woche alarmiert. So wurde am Sonntag, den 25. Mai 2025 die Ortsfeuerwehr Spaden in den Nachmittagsstunden zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Feuerwehr unterstützte in Form einer Tragehilfe und konnte gemeinsam mit dem Rettungsdienst eine Person aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses transportieren.

Am Mittwoch, den 28. Mai 2025, wurde erneut die Ortsfeuerwehr Spaden alarmiert. In den Morgenstunden stürzte ein Baum auf eine Straße am See und blockierte so die Durchfahrt. Um 07:25 Uhr wurde daraufhin die Feuerwehr alarmiert, welche den Baum in Einzelteile sägte und die Straße wieder für den Verkehr frei machte.

In den späten Donnerstag Nachmittagsstunden des 29. Mai 2025, wurden dann die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel in die Heinrich-Mahler-Straße nach Schiffdorf alarmiert. Um kurz vor 18 Uhr löste hier die automatische Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim aus. Die Feuerwehr konnte hier kein Brandereignis feststellen, so dass der Einsatz auch schnell beendet werden konnte.

Am Freitag, den 20. Mai 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf erneut alarmiert. Diesmal ging es gegen ca. 14:45 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Bismarckstraße in Schiffdorf, welcher die Fahrbahn blockieren sollte. Vorm Ort konnte die Feuerwehr zwei größere Äste einer Pappel feststellen, welche auf der Straße lagen. Die Straße wurde geräumt und anschließend gekehrt.

In den Freitagabendstunden wurden erneut die Ortsfeuerwehren Sellstedt und Schiffdorf gegen 18:35 Uhr nach Sellstedt alarmiert. Hier sollte ein Wechselrichter, einer Photovoltaikanlage an einem Stallgebäude, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb brennen. Bei Ankunft der Feuerwehr war bereits kein Feuer mehr sichtbar. Es wurde bis zum Eintreffen des Elektrikers eine Brandwache gestellt, bevor der Einsatz beendet werden konnte.

In den frühen Morgenstunden des 31. Mai 2025 wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Sellstedter Straße alarmiert. Kurz zuvor ist hier ein Pkw mit einem Baum kollidiert und kam anschließend auf dem Dach zu liegen. Glücklicherweise konnte der verletzte Fahrer sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug retten und wurde bei Ankunft der Feuerwehr bereits durch den Rettungsdienst versorgt und abschließend in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, beseitigte den abgebrochenen Baum und zog das Auto von der Straße, damit der Verkehr weiter fließen konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell