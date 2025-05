FW-F: Brennendes Dach in Niederursel

Frankfurt am Main (ots) - Bei Bauarbeiten ist am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Heizöltank im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in der Münchener Straße im Bahnhofsviertel in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten sich zwei Bauarbeiter aus dem Keller selbst in Sicherheit bringen. Der Treppenraum war zu diesem Zeitpunkt bereits verraucht. Die Einsatzkräfte mussten die Bewohner des Hauses teilweise ...

