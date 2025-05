Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Frankfurt am Main (ots)

Bei Bauarbeiten ist am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Heizöltank im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in der Münchener Straße im Bahnhofsviertel in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten sich zwei Bauarbeiter aus dem Keller selbst in Sicherheit bringen. Der Treppenraum war zu diesem Zeitpunkt bereits verraucht. Die Einsatzkräfte mussten die Bewohner des Hauses teilweise mit Fluchthauben ins Freie bringen. Die Betreuung der Personen erfolgte in einem angrenzenden Kebabladen. Zusätzlich wurde ein Großraum-Krankentransportwagen der Johanniter-Unfall-Hilfe zur Betreuung der Bewohner eingesetzt. Insgesamt wurden 21 Personen aus dem Gebäude evakuiert. 12 Personen wurden vor Ort ambulant versorgt, eine Person wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Der Brand im Keller wurde von den Einsatzkräften gelöscht und der Heizöltank mit Schaum geflutet. Nach etwa 80 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Anschließend wurde das Gebäude entraucht. Um 11.40 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Das Wohn- und Geschäftshaus ist vorübergehend nicht mehr nutzbar.

Aufgrund der umfangreichen Lage waren zeitweise 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 13 Uhr beendet.

