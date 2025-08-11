Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Landwirtschaftliche Anhänger beschädigt

Görmar (ots)

In der Zeit von Freitag 21 Uhr bis Samstag 09 Uhr stellten Mitarbeiter eines Agrarbetriebs im Bereich des Windeberger Kreuzes zwei Schneidwerke von Erntemaschinen auf einer Landwirtschaftsfläche ab. An den Transportvorrichtungen wurden im Tatzeitraum durch Unbekannte mehrere Reifen beschädigt, sodass diese luftleer waren und nicht genutzt werden konnten.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein und bitten um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Einsatznummer: 25325483

