PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Landwirtschaftliche Anhänger beschädigt

Görmar (ots)

In der Zeit von Freitag 21 Uhr bis Samstag 09 Uhr stellten Mitarbeiter eines Agrarbetriebs im Bereich des Windeberger Kreuzes zwei Schneidwerke von Erntemaschinen auf einer Landwirtschaftsfläche ab. An den Transportvorrichtungen wurden im Tatzeitraum durch Unbekannte mehrere Reifen beschädigt, sodass diese luftleer waren und nicht genutzt werden konnten.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein und bitten um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Einsatznummer: 25325483

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:29

    LPI-NDH: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Unbekannte entwendeten aus einem Fahrzeug Im Winkel eine Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten. Der BMW der 1er-Baureihe wurde in der Zeit von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 13 Uhr von den Tätern aufgesucht. Durch die Täter wurden sämtliche Ablagen nach Wertgegenständen durchsucht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld sicherten in dem Fahrzeug Spuren und suchen nun nach Zeugen, die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:28

    LPI-NDH: Auto rollt Abhang herunter - Fahrzeuginsasse verletzt

    Kyffhäuser (ots) - Zu einem Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz des Kyffhäuserdenkmals. Ein Fahrzeuginsasse wollte das Fenster elektronisch öffnen und schaltete hierzu die Zündung des Autos ein. Da bei dem Kleinwagen zuvor eine Fahrstufe eingelegt war, setzte sich dieses in Bewegung und fuhr einen Abhang herunter. Nach etwa sieben Metern in dem ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:27

    LPI-NDH: Fahrräder von Campingwagen entwendet - Wer kann Hinweise geben?

    Nordhausen (ots) - In der Zeit von Sonntag 03.05 Uhr bis 04.05 Uhr betraten Unbekannte widerrechtlich ein Grundstück in der Erzbergerstraße. Von einem dort abgestellten Campingwagen entnahmen die Täter die angeschlossenen Räder von dem Fahrradträger und beschädigten diesen hierbei. Bei dem Beutegut handelt es sich um zwei Trekkingbikes und ein Mountainbike der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren