LPI-NDH: Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 18 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Pfannschmidtstraße zu einem Kellerbrand. Einsatzkräfte von der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf weitere Keller und die Gebäudesubstanz verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Mülhausen aufgenommen. Hinweise ...

mehr