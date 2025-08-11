Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Keller - Kripo ermittelt

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Pfannschmidtstraße zu einem Kellerbrand. Einsatzkräfte von der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf weitere Keller und die Gebäudesubstanz verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Mülhausen aufgenommen.

Hinweise zum Tatgeschehen, besonders in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, nimmt die Kripo Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0205783

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell