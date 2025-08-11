LPI-NDH: Kawasaki-Fahrer leicht verletzt

Kyffhäuser (ots) - Ein Motorradfahrer befuhr am Sonntag die Bundesstraße 85 aus Richtung Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuserdenkmal. In einer Linkskurve kam der 45-Jährige vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit gegen 17.15 Uhr von der Fahrbahn ab und zu Fall. Hierbei entstand Sachschaden an der Kawasaki. Der Fahrer wurde verletzt und in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr