Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kawasaki-Fahrer leicht verletzt
Leimbach (ots)
Ein Motorradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Landstraße 2076 von Steigerthal kommen in Richtung Obergrasmühle. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seiner Kawasaki nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. In der Folge des Unfalls verletzte sich der 38-Jährige leicht. Am Kraftrad entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell