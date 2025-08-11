Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelecs aus Keller entwendet

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 19.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße. Gewaltsam gelangten die Unbekannten in einen Abstellraum und entwendeten aus diesem ein blaues E-Bike des Herstellers Giant und ein grünes Pedelec der Marke Specialized. Der Wert der Räder beläuft sich auf einen Wert im fünfstelligen Bereich.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Personen, die den Tathergang oder Verdächtige beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0206859

