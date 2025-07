POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.07.2025: Schockanruf mit Geldforderung

Peine (ots) - In der Nacht zum 02.07.2025 ist in Wendeburg-Zweidorf ein Wohnmobil gestohlen worden. Mutmaßlich gegen 01:00 Uhr haben bislang Unbekannte das Fahrzeug von einem zugänglichen Privatparkplatz in der Mühlenstraße entwendet. Die Polizei Peine bittet darum, dass sich Anwohner und zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben unter 05171 999-0 melden. ...

