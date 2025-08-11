Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer schwer verletzt
Arenshausen (ots)
Im Eichsfeldkreis hat sich am Montag ein Fahrradfahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der Radfahrer befuhr ersten Ermittlungen zufolge gegen 10.15 Uhr die Thomas-Müntzer-Straße und beabsichtigte nach links in die Robert-Koch-Straße abzubiegen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bremste er, kam ins Rutschen und in weiterer Folge zu Fall. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell