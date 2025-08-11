LPI-NDH: Radfahrer schwer verletzt

Leimbach (ots) - Ein Motorradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Landstraße 2076 von Steigerthal kommen in Richtung Obergrasmühle. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seiner Kawasaki nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. In der Folge des Unfalls verletzte sich der 38-Jährige leicht. Am Kraftrad entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

