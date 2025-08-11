PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer schwer verletzt

Arenshausen (ots)

Im Eichsfeldkreis hat sich am Montag ein Fahrradfahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der Radfahrer befuhr ersten Ermittlungen zufolge gegen 10.15 Uhr die Thomas-Müntzer-Straße und beabsichtigte nach links in die Robert-Koch-Straße abzubiegen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bremste er, kam ins Rutschen und in weiterer Folge zu Fall. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

