LPI-NDH: Fahrräder von Campingwagen entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 03.05 Uhr bis 04.05 Uhr betraten Unbekannte widerrechtlich ein Grundstück im Bereich der Fachhochschule Nordhausen. Von einem dort abgestellten Campingwagen entnahmen die Täter die angeschlossenen Räder von dem Fahrradträger und beschädigten diesen hierbei. Bei dem Beutegut handelt es sich um zwei Trekkingbikes und ein Mountainbike der Marken KTM, Bulls und Specialized im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Fahrräder werden wie folgt beschrieben:

   - Bulls Crossflyer, Herren-Trekkingbike, weiß, mit 
     Plastikschutzblechen und Felgenbremse
   - KTM, Herrentrekkingbike, schwarz, Scheibenbremsen
   - Specialized Rockhopper, Mountainbike Hardtail, grau ohne 
     Schutzbleche, Scheibenbremsen

Beamte des Inspektionsdienstes sicherten vor Ort Spuren und fahnden nun nach den Tätern. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Zudem werden auch Personen gesucht, denen die beschriebenen Fahrräder im Stadtbild von Nordhausen aufgefallen sind oder zum Verkauf angeboten wurden.

Aktenzeichen: 0206562

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

