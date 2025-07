Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Brand in Tiefgarage in der Berliner Allee - Drei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt, rund 70 Einsatzkräfte mehrere Stunden im Einsatz

Norderstedt (ots)

Norderstedt, 5. Juli 2025 - In der Nacht zu Samstag kam es zu einem umfangreichen Feuerwehreinsatz im Stadtteil Garstedt. Gegen 03:43 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Norderstedt gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zu einem Gebäudekomplex in die Berliner Allee alarmiert.

Noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte übermittelte die Leitstelle ergänzende Informationen: Eine Polizeistreife hatte vor Ort eine massive Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage festgestellt. Zusätzlich waren Knallgeräusche aus dem Inneren zu hören, was auf eine dynamische Brandausbreitung und möglicherweise explodierende Fahrzeugteile hindeutete.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort bestätigte sich die Lage umgehend. Aufgrund der vorgefundenen Verhältnisse - dichter Rauch, starke Wärmeentwicklung und eingeschränkte Sicht - wurde das Einsatzstichwort zügig auf "Feuer größerer Standard" (FEU G) erhöht. Dies hatte die Nachalarmierung weiterer Einheiten zur Folge, unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte, um eine umfassende Brandbekämpfung sicherzustellen und ausreichend Personal für Atemschutztrupps bereitzustellen.

In der betroffenen Tiefgarage standen drei Pkw in Vollbrand. Der Angriff erfolgte parallel über zwei unterschiedliche Zugänge zur Garage - sowohl über die reguläre Zufahrt als auch über ein Nottreppenhaus. Insgesamt kamen drei handgeführte Strahlrohre, davon zwei mit Druckluftschaum (Compressed Air Foam System, CAFS), zum Einsatz. Diese Löschtechnik eignet sich besonders für Einsätze in geschlossenen Räumen, da der Schaum eine gute Haftwirkung erzielt und die Rückzündung effektiv unterbindet.

Die eingesetzten Trupps arbeiteten unter schwerem Atemschutz bei teils vollständiger Nullsicht und hoher thermischer Belastung. Aufgrund der begrenzten Luftzirkulation in Tiefgaragen ist es dort häufig nicht möglich, Wärme und Brandgase schnell abzuleiten - ein Umstand, der eine zusätzliche Herausforderung darstellte.

"Die besondere Herausforderung bei solchen Bränden ist die teils hohe Thermik, die in Tiefgaragen kaum abgeführt werden kann, sowie die teils langen Angriffswege unter Nullsicht der eingesetzten Trupps", erklärte Einsatzleiter Fabian Wachtel.

Nach rund 45 Minuten intensiver Brandbekämpfung konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten sowie das gezielte Kühlen der betroffenen Fahrzeugbereiche dauerten darüber hinaus an.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden zusätzliche Kräfte zur logistischen und technischen Unterstützung nachgefordert. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide wurde mit dem Sonderalarm "Logistik" an die Einsatzstelle beordert. Ihre Aufgabe bestand unter anderem im Austausch kontaminierter Einsatzmittel, insbesondere der stark beanspruchten Atemschutzgeräte und Schutzkleidung. Zudem wurde der Absetzcontainer-Dekontamination der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe hinzugezogen. Dieser ermöglicht eine vor Ort durchführbare Dekontamination der eingesetzten Kräfte sowie die Vorbehandlung kontaminierter Ausrüstung.

Neben den Einheiten der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Garstedt, Glashütte, Harksheide und Friedrichsgabe mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften beteiligt. Der Einsatz wurde inklusive aller Aufräum- und Belüftungsmaßnahmen gegen 06:45 Uhr beendet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ebenso kann zur Höhe des Sachschadens aktuell keine belastbare Aussage getroffen werden.

Ein besonderer Dank gilt allen eingesetzten Kräften für das schnelle, koordinierte und professionelle Vorgehen, das eine weitere Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindern konnte.

