Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Himmelfahrtskonzert im Forst - Fest für die gesamte Familie

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Norderstedt (ots)

Am Donnerstag, den 29. Mai 2025, lädt die Freiwillige Feuerwehr Garstedt zum traditionellen Himmelfahrtskonzert in den Forst Harthagen ein. Von 09:30 bis 14:30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher hier ein abwechslungsreiches Programm für die gesamte Familie.

Die beliebte Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits in der 46. Auflage stattfindet, hat sich dabei im Laufe der Zeit von einem reinen Konzert zu einem über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Fest für die gesamte Familie entwickelt.

Während die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt mit ihren flotten Melodien für gute Stimmung und beste Unterhaltung sorgt, können sich auch die jüngsten Gäste auf eine tolle Zeit freuen. Auch in diesem Jahr wird wieder Spiel und Spaß mit der Jugendfeuerwehr Norderstedt für strahlende Gesichter sorgen. Dazu zählen unter anderem die Erkundung eines Feuerwehrfahrzeuges und dessen Technik, sowie eine Hüpfburg, die zum Austoben einlädt.

Auch für das leiblichen Wohl ist mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken zu familienfreundlichen Preisen bestens gesorgt. Ob Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen oder erfrischende Getränke, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Feuerwehr bittet um Beachtung, dass vor Ort ausschließlich Barzahlung möglich ist.

Die Veranstaltung findet inmitten des Waldes, auf der Lichtung an der ehemaligen Wetterschutzhütte der Waldjugend (Waldinformationspunkt der NABU-Gruppe), abseits von Alltag und Hektik, statt. Ebendiese besondere Kulisse mit dem Kontrast zum Städtischen macht den besonderen, einmaligen Reiz aus und zieht seit über 40 Jahren Besucherinnen und Besucher an. Erreichbar ist die Lichtung über den Friedrichsgaber Weg und den Harthagen. Die letzten Meter können nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt freut sich, auch in diesem Jahr wieder zahlreichen Gästen bei einem schönen Feiertag voller Musik, Spiel und Spaß inmitten der Natur begrüßen zu können.

"Die Veranstaltung bietet auch eine ideale Gelegenheit, mit der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt in Kontakt zu kommen und sich über das Ehrenamt zu informieren", so Ortswehrführer Florian Reichelt. "Bringen Sie Ihre Freunde und Familie mit und verbringen Sie gemeinsam mit uns einen schönen Himmelfahrtstag!"

Auch die nächste Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt wirft schon ihre Schatten voraus: Am Sonntag, den 20. Juli 2025 findet am Feuerwehrhaus in der Ochsenzoller Straße der Tag der offenen Tür statt. Ein besonderer Fokus wird auf dem Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt liegen, bei dem in 2025 einige Veränderungen anstehen.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell