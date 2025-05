Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Gefahrstoffeinsatz und Verkehrsunfall fordern die Feuerwehr Norderstedt am Mittwochabend

Am Mittwoch, den 21. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Norderstedt zeitgleich bei zwei größeren Einsätzen im Stadtgebiet Norderstedts gefordert. Zunächst alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West die Feuerwehr zu einem Gefahrstoffeinsatz in der Straße "In der großen Heide", nur einige Minuten später kam es zu einer weiteren Alarmierung zu einem schweren Verkehrsunfall in der "Ochsenzoller Straße".

Die erste Alarmierung erfolgte gegen 20:30 Uhr mit dem Alarmstichwort TH-X R5 - Technische Hilfeleistung, Gefährdung durch Gefahrstoffe Großeinsatz Rettungsdienst - 3-5 Verletzte. Umgehend rückten daraufhin die Berufsfeuerwehr Norderstedt, sowie der Gefahrgutzug der Feuerwehr Norderstedt, bestehend aus der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte aus. Aus die Einsatzkräfte wenige Augenblicke später an der Einsatzstelle "In der großen Heide" eintrafen, bestätigte sich die zuvor gemeldete Lage. In einer Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Austritt von Buttersäure gekommen. Eine Person, welche sich zuvor in der betroffenen Wohnung befunden hatte, konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr über den Treppenraum ins Freie retten und wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Auf Grund der enormen Geruchsbelästigung im Treppenraum, sowie der unmittelbaren Umgebung wurden anschließend die angrenzenden Wohnungen durch die Feuerwehr geräumt und zwölf weitere Personen durch den Rettungsdienst gesichtet.

Nach anschließender Überdruckbelüftung des Treppenraumes und Neutralisation der ätzend und atemwegsreizend wirkenden Buttersäure konnten die Bewohnerinnen und Bewohner der anliegenden Wohnungen wieder in selbige zurückkehren.

Im Einsatz war die Feuerwehr Norderstedt insgesamt mit 78 Einsatzkräften. Der Einsatz konnte nach der Dekontamination der eingesetzten Kräfte gegen 23:00 Uhr beendet werden.

Die zweite Alarmierung mit dem Alarmstichwort TH-Y - Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr erfolgte gegen 21:00 Uhr. Auf der Ochsenzoller Straße in Höhe des Sportplatzes war es zu einem Alleinunfall eines PKW gekommen. Dieser war zunächst gegen einen Baum geprallt und anschließend nach Überschlag auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen.

Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt wurde eine patientengerechte Rettung über die Heckklappe durchgeführt und eine Person an den Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde die Person notarztbegleitet in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Auf Grund massiver Beschädigungen am Stamm musste der betroffene Baum vor Ort über die Drehleiter abgetragen und komplett gefällt werden. Die damit verbundenen Maßnahmen zogen sich über längere Zeit hin.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt war mit insgesamt 27 Kräften bis etwa 23:30 Uhr im Einsatz. Zur Unfallursache, Schadenhöhe und Verletzungsmustern können Seitens der Feuerwehr keine Aussagen getroffen werden.

