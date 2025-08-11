Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Traktor in Brand
Großengottern (ots)
Ein erheblicher Sachschaden entstand am Montag beim Brand eines Traktors. Während des Betriebs kam es gegen 12.20 Uhr aus derzeit noch ungeklärter Ursache zum Brand des John Deere. Trotz eingeleiteter Löschmaßnahmen des Fahrzeugnutzers und der Kameraden der alarmierten Feuerwehr brannte die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine vollständig aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand.
