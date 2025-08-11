LPI-NDH: Traktor in Brand

Görmar (ots) - Ein Kindergarten in der Hintergasse wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 15.45 Uhr, und Montag, 5.50 Uhr, von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. In weiterer Folge durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer kann Angaben zu dem oder den Täter machen? Wem sind ...

