Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Suhl (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf der Hubertusstraße in Suhl zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Unfallbeteiligten die Hubertusstraße aus Richtung der Tankstelle kommend in Fahrtrichtung Pfütschbergstraße. Beim Überqueren einer Bergkuppe verlor der Motorradfahrer offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Höhe der Bushaltestelle Hubertusstraße stürzte der Kradfahrer und rutschte in der Folge gegen den vorausfahrenden Pkw. Der Kradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

