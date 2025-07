LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Suhl (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 35-jährigen Radfahrer in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr ist die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

