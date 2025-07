Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallort pflichtwidrig verlassen

Oberhof (ots)

Donnerstag zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen einen auf einer Parkfläche in der Breitscheid-Straße in Oberhof geparkten schwarzen Hyundai. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Bei der Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0185436/2025 entgegen.

