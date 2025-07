LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss

Merkers (ots) - Freitag (18.07.2025) gegen 0:50 Uhr betraten zwei unbekannte Täter eine Spielothek in der Salzunger Straße in Merkers. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin sowie einen Gast und forderten unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes Bargeld. Mit ihrer Beute in bislang unbekannter Höhe flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Flüchtigen. Laut einer Zeugenaussage ...

mehr