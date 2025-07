Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spielothek überfallen

Merkers (ots)

Freitag (18.07.2025) gegen 0:50 Uhr betraten zwei unbekannte Täter eine Spielothek in der Salzunger Straße in Merkers. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin sowie einen Gast und forderten unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes Bargeld. Mit ihrer Beute in bislang unbekannter Höhe flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Flüchtigen. Laut einer Zeugenaussage war einer der Täter etwa 160 cm groß und hatte eine schlanke Statur, der zweite war kräftig gebaut und ca. 170 cm groß. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise zu der Raubstraftat geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0185559/2025.

