LPI-SHL: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Hildburghausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Fahrradladen in der Dammstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten drei Pedelecs der Marke "Cube" im Gesamtwert von etwa 17.000 Euro und flüchteten anschließend unbemerkt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen gesehen ...

