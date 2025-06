POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 26.6.2025 brachen Unbekannte in zwei Objekte in Beckum ein. Betroffen ist ein Autohaus an der Neubeckumer Straße, wo der oder die Täter versuchten einen Schlüsseltresor zu öffnen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Gegen 4.10 Uhr kam es zu dem Einbruch in einen Shop am Tuttenbrocksee. Der Tatverdächtige ist schlank, hatte eine helle Kapuze auf und trug eine ...

mehr