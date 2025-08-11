Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupfer entwendet - Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots)

Zum Ziel von Dieben wurden im Zeitraum von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 11Uhr, Kupferteile von Zaunpfeilern. Der oder die Diebe entwendeten die Kupferabdeckungen von einem Nebengelasses in der Stolbergerstraße. Der entstandene Beuteschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Personen, welche die Tat oder Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0207535

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell