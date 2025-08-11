PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein abgeparktes Fahrzeug in der Borntalstraße. Bisherigen Ermittlungen zur Folge wurde der Schaden auf der rechten Seite des Fahrzeuges durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich entgegen seiner Pflichten vom Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Lackschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Wer Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 1000 zu melden.

Aktenzeichen: 0207447

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren