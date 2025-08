POL-PIROK: PKW überschlägt sich

Lohnsfeld (ots) - Am 31.07.2025 gegen 14.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Lastkraftwagen beim Wenden einen Carport in der Höringer Straße in Lohnsfeld. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Am Carport entstand ein Schaden von ca 200 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / ...

