Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Frontal-Crash auf der B 420 - zwei leicht verletzte Unfallbeteiligte

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag, 29. Juli 2025, gegen 14:15 Uhr kam es auf der B 420 bei Niedermoschel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal aufeinander fuhren. Die Fahrzeuge waren durch den Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr farbereit waren und durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt werden mussten. Die beiden Fahrzeugführenden erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Nach aktuellen Erkenntnissen kam bei dem Unfall der Personenkraftwagen einer 70-jährige Fahrerin aus dem Donnersbergkreis auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kraftfahrzeug eines 70-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Die Ursache, warum die Fahrzeugführerin von der Fahrspur abkam, ist derzeit Gegenstand der Unfallermittlungen. Die B 420 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet. Die Freiwillig Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle. |dsi.

