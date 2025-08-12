PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Modellflugzeug in Flammen aufgegangen

Küllstedt (ots)

Ein Mann steuerte am Montag, gegen 17.40 Uhr, sein elektrisch angetriebenes Modellflugzeug auf einem Flugplatz in der Wachstedter Straße. Augenscheinlich aufgrund der Sonneneinstrahlung verlor der Mann den Blickkontakt zu seinem unbemannten Flugobjekt. Unmittelbar darauf stürzte dieses auf ein angrenzendes Weizenfeld. In weiterer Folge kam es zur Selbstentzündung des Modellflugzeugs. Die Flammen schlugen auf das Getreide über. Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand, der sich auf etwa 50 Quadratmeter ausbreitete, löschen. Der entstandene Sachschaden am Flugobjekte beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

