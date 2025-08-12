Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt
Nordhausen (ots)
Ein Volkswagenfahrer befuhr am Montag die Freiherr-vom-Stein-Straße stadteinwärts. Auf der Höhe einer Tankstelle kollidierte der Fahrer kurz nach 14 Uhr mit einem vor ihm befindlichen verkehrsbedingt haltenden Auto. Die Fahrerin des haltenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. In Folge des Aufpralls wurde deren Fahrzeug auf ein weiteres davor befindliches Auto geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.
