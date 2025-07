POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wilhelmshaven (ots) - Bereits am 16.07.2025, gegen 21:26 Uhr, kam es im Kurpark in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 36-jähriger Mann verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen verweigerte das Opfer die Herausgabe von Zigaretten an zwei bislang unbekannte Jugendliche. In der Folge wurde der Mann zunächst geschubst und stürzte ...

mehr