Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach verweigerter Zigarettenabgabe - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 16.07.2025, gegen 21:26 Uhr, kam es im Kurpark in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 36-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verweigerte das Opfer die Herausgabe von Zigaretten an zwei bislang unbekannte Jugendliche. In der Folge wurde der Mann zunächst geschubst und stürzte in eine Hecke. Anschließend trat einer der Täter mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht des am Boden liegenden Mannes. Dieser erlitt dabei eine Schwellung im Nasenbereich, Nasenbluten sowie Kratzwunden. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der jugendlichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell