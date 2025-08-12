PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind und Fahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Montag kam es in dem Kreuzungsbereich der Uferstraße und Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall. Der in die Bahnhofstraße abbiegende Fahrzeugführer musste aufgrund einer unklaren Verkehrssituation seine Fahrt verlangsamen, was der Nachfolgende nicht rechtzeitig bemerkte und in der Folge auffuhr. In dem vorausfahrenden Auto wurde die Fahrerin und ein dreijähriges Kind verletzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zu dem Unfall ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

