LPI-NDH: Kind und Fahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Artern (ots) - Bei dem Bezahlen ihres Einkaufs in der Kachstedter Straße musste am Montag eine Dame feststellen, dass ihre weinrote Geldbörse verschwunden war. Die Frau hielt sich gegen 13.45 Uhr im Markt auf und trug in einem Einkaufsbeutel ihr Portemonnaie. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse während des Einkaufs. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich ...

