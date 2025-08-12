Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte werfen Steine von Brücke - Fahrzeug beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Von einem Stein wurde am Montag, gegen 17.50 Uhr, ein Mercedes-Transporter auf der Landstraße 1074 (Westspange) bei Heilbad Heiligenstadt getroffen. Derzeit Unbekannte, vermutlich Kinder, warfen die Steine von einer Fußgängerbrücke auf das Fahrzeug. Gegenwärtig kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge hiervon betroffen sind.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld leitete Ermittlung wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht in diesem Zusammenhang weitere Geschädigte oder Zeugen, die zu den Tätern Angaben machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0207924

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell