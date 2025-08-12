PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte werfen Steine von Brücke - Fahrzeug beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Von einem Stein wurde am Montag, gegen 17.50 Uhr, ein Mercedes-Transporter auf der Landstraße 1074 (Westspange) bei Heilbad Heiligenstadt getroffen. Derzeit Unbekannte, vermutlich Kinder, warfen die Steine von einer Fußgängerbrücke auf das Fahrzeug. Gegenwärtig kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge hiervon betroffen sind.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld leitete Ermittlung wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht in diesem Zusammenhang weitere Geschädigte oder Zeugen, die zu den Tätern Angaben machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0207924

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl in Discounter

    Nordhausen (ots) - Am Montag betraten gegen 18 Uhr ein Mann und eine Frau einen Discounter in der Halleschen Straße. Im Rahmen des Einkaufs verstaute der derzeit unbekannte Mann Getränke in seinem Rucksack und versuchte diese ohne für die Waren zu bezahlen den Kassenbereich zu passieren. Hier wurde er durch Marktmitarbeiter angesprochen und versucht daran zu hindern den Markt mit den ergaunerten Getränken zu ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:17

    LPI-NDH: Kind und Fahrerin nach Auffahrunfall verletzt

    Nordhausen (ots) - Am Montag kam es in dem Kreuzungsbereich der Uferstraße und Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall. Der in die Bahnhofstraße abbiegende Fahrzeugführer musste aufgrund einer unklaren Verkehrssituation seine Fahrt verlangsamen, was der Nachfolgende nicht rechtzeitig bemerkte und in der Folge auffuhr. In dem vorausfahrenden Auto wurde die Fahrerin und ein dreijähriges Kind verletzt. Beamte des ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:16

    LPI-NDH: Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall verletzt

    Bodenrode (ots) - Der Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 17-Jährige gegen 23.15 Uhr auf der Landstraße 3080 in Fahrtrichtung Heiligenstadt unterwegs. Als er beabsichtigte, einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen, musste er aufgrund eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren