PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen in Kloster - Zeugen gesucht

Volkenroda (ots)

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis. Im Tatzeitraum zwischen 18. Juli bis 25. Juli beschmierten und beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände des Klosters Volkenroda in der Straße Gutshof.

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0207256

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:19

    LPI-NDH: Unbekannte werfen Steine von Brücke - Fahrzeug beschädigt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Von einem Stein wurde am Montag, gegen 17.50 Uhr, ein Mercedes-Transporter auf der Landstraße 1074 (Westspange) bei Heilbad Heiligenstadt getroffen. Derzeit Unbekannte, vermutlich Kinder, warfen die Steine von einer Fußgängerbrücke auf das Fahrzeug. Gegenwärtig kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge hiervon betroffen sind. Die Polizeiinspektion Eichsfeld leitete ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl in Discounter

    Nordhausen (ots) - Am Montag betraten gegen 18 Uhr ein Mann und eine Frau einen Discounter in der Halleschen Straße. Im Rahmen des Einkaufs verstaute der derzeit unbekannte Mann Getränke in seinem Rucksack und versuchte diese ohne für die Waren zu bezahlen den Kassenbereich zu passieren. Hier wurde er durch Marktmitarbeiter angesprochen und versucht daran zu hindern den Markt mit den ergaunerten Getränken zu ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:17

    LPI-NDH: Kind und Fahrerin nach Auffahrunfall verletzt

    Nordhausen (ots) - Am Montag kam es in dem Kreuzungsbereich der Uferstraße und Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall. Der in die Bahnhofstraße abbiegende Fahrzeugführer musste aufgrund einer unklaren Verkehrssituation seine Fahrt verlangsamen, was der Nachfolgende nicht rechtzeitig bemerkte und in der Folge auffuhr. In dem vorausfahrenden Auto wurde die Fahrerin und ein dreijähriges Kind verletzt. Beamte des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren