Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vandalen in Kloster - Zeugen gesucht
Volkenroda (ots)
Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis. Im Tatzeitraum zwischen 18. Juli bis 25. Juli beschmierten und beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände des Klosters Volkenroda in der Straße Gutshof.
Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0207256
