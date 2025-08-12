Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Schulbus kollidiert mit Pkw
Unstruttal (ots)
Zur Kollision von zwei Fahrzeugen kam es am Dienstagmorgen in der Herrenstraße. Hier streifte gegen 07.30 Uhr ein Linienbus im Vorbeifahren einem stehenden BMW. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.
