Heinsberg (ots) - Am 23. Juli (Mittwoch) schlugen Unbekannte gegen 1.56 Uhr die Fensterscheibe eines Bürogebäudes an der Valkenburger Straße ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

