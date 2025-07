Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl im ICE bei Mannheim - Tatverdächtiger in Frankfurt festgenommen

Mannheim / Frankfurt / Düsseldorf (ots)

Mittwochabend (16. Juli) sind zwei Reisende im ICE auf der Fahrt nach Düsseldorf bestohlen worden. Sie bemerkten dies kurz nach Abfahrt im Mannheimer Hauptbahnhof und informierten umgehend die Bundespolizei in Mannheim. Der Tatverdächtige konnte später am Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen werden.

Als der ICE 512 gegen 20:35 Uhr den Mannheimer Hauptbahnhof verließ, bemerkten der 20-jährige syrische Staatsangehörige und der 18-jährige deutsche Staatsangehörige den Diebstahl ihrer beiden Rucksäcke. Nach ihrem Anruf bei der Bundespolizei in Karlsruhe konnte anhand der Videoauswertung im Bahnhof ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger erkannt werden. Dieser setzte seine Reise mit dem RE 70 in Richtung Frankfurt fort und kam dort um 21:45 Uhr an. Durch den schnellen Informationsaustausch mit der Bundespolizei in Frankfurt gelang es, den Tatverdächtigen bei Ankunft des Zuges vorläufig festzunehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 28-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Die Geschädigten reisten weiter nach Düsseldorf und erstatteten bei der Bundespolizei in Düsseldorf Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

