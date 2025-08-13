Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision nach Überholmanöver

Kleinwechsungen (ots)

Auf der Kreisstraße 28 kam es am Dienstagnachmittag im Bereich des Abzweigs zur Bundesstraße 243 auf Höhe Kleinwechsungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 81-Jährige setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen von einem Fahrzeuggespann an. Der Gegenverkehr musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Beim plötzlichen Einscheren kam es zu Kollision mit dem Gespann. Hierbei verletzte sich die Autofahrerin leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell