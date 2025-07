Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Ladendieb und findet ein Messer

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Am 01. Juli beobachtete ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts im Essener Hauptbahnhof einen Mann, der sich Kosmetikartikel in die Hosentasche steckte und diese an der Kasse nicht bezahlte. Die alarmierten Bundespolizisten fanden im weiteren Verlauf ein Messer in dessen Tasche.

Gegen 07:50 Uhr informierte der Ladendetektiv einer Filiale im Hauptbahnhof Essen die Beamten über einen beobachteten Ladendiebstahl. Der eingesetzten Streife berichtete er, dass ein deutscher Staatsangehöriger den Laden betreten, sich Kosmetik einsteckte und diese an der Kasse nicht bezahlt habe. Er habe ihn angesprochen und in sein Büro gebeten.

Die Einsatzkräfte belehrten den Wohnungslosen, der sich nicht äußerte und von seinem Aussageverweigungsrecht Gebrauch machte. Zum Auffinden von weiterem Diebesgut durchsuchten die Uniformierten den 36-Jährigen. Dabei fanden sie die entwendete Ware, die sie dem Mitarbeiter übergaben. Zudem führte der Polizeibekannte ein Taschenmesser zugriffsbereit mit sich, das die Uniformierten anschließend beschlagnahmten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Deutsche seinen Weg, nach Verlassen der Drogerie, verlassen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell