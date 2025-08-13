Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tatmittel zurückgelassen - Kraftfahrzeug beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei bekannt gemacht, dass unbekannte Täter ein Fahrzeug beschädigten. Das Auto war in der Bochumer Straße abgeparkt. Die Täter zerstörten die Heckscheibe des Fahrzeugs. Ein Stein konnte neben dem Volkswagen aufgefunden werden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0209102

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell