Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe auf Grundstück

Nordhausen (ots)

Fahrraddiebe betraten in der Hesseröder Straße am Dienstag, in der Zeit von 02.30 Uhr bis 07.30 Uhr, einen Hof. Hier machten sich die derzeit unbekannten Täter an zwei Fahrrädern zu schaffen. Letztendlich wurde ein Trekkingrad und ein blaues Pedelec der Marke Bulls vom Typ Sonic EVO AM entwendet. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nahmen entsprechende Ermittlungen auf und bitten um Zeugenhinweise. Wer die Tat oder die Täter wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0209276

