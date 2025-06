Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Renitenter Ladendieb gestellt

Erst mehreren Besuchern eines Spiellokales gelingt es am Samstagnachmittag einen flüchtigen Ladendieb in Erbach zu überwältigen

Kurz vor 14 Uhr fiel einer Kundin in einem Supermarkt ein Mann auf, der Waren, statt im Einkaufswagen, in dessen Hosentaschen, Hosenbeinen und seinem Rucksack verstaute. Die aufmerksame Kundin teilte daraufhin ihre Feststellungen einem Mitarbeiter des Supermarktes mit. Nach Passieren des Kassenbereiches - wenig überraschend ohne die Waren zuvor bezahlt zu haben - wurde der Mann von dem Verkäufer angesprochen und gebeten, ihm ins Büro zu folgen. Der Dieb machte sich aber kurzerhand aus dem Staub. Die Angestellten des Supermarktes konnten beobachten, dass er sich in einem Spiellokal gegenüber verstecken wollte. Dort verschanzte sich der Mann in der Toilette. Als er diese verlassen wollte, stellte sich ihm ein 24jähriger Mitarbeiten in den Weg. Daraufhin bewarf ihn der Ladendieb mit einer Getränkeflasche und schlug ihm ins Gesicht. Mehrere Besucher des Spiellokales wurden so auf den Sachverhalt aufmerksam und überwältigten gemeinsam den renitenten Mann. Er konnte im Anschluss daran einer Streife des Polizeireviers Ulm-West übergeben werden. Bei der Feststellung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er hatte Diebesgut im Wert von mehr als 120 EU bei sich. Der 25jährige tschechische Staatsangehörige wird auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ulm am Sonntag wegen räuberischem Diebstahl, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Ladendiebstahl dem Haftrichter vorgeführt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1049592)

