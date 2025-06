Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Tierabwehrspray gegen ehemaligen Nachbarn eingesetzt

Ulm (ots)

Zufällig trafen sich zwei ehemalige Nachbarn, welche im Streit über einen Kirschbaum anno 2018 auseinandergingen, bei einer Festlichkeit am Samstagabend im Kurpark Bad Überkingen. Einer der Beteiligten, ein 77-jähriger Elektro-Rollstuhlfahrer, sprühte hierbei seinem 49-jährigen Ex-Nachbarn unvermittelt mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht. Anschließend sprühte der 77-Jährige wahllos in die umstehende Menge. Hierbei wurden neben dem 49-Jährigen auch noch 14 weitere Personen, davon drei Kinder, leicht verletzt. Alle Verletzten konnten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Bei dem 77-jährigen Beschuldigten konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, zu deren genauen Bestimmung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem war das an seinem Elektro-Rollstuhl angebrachte Versicherungskennzeichen als gestohlen gemeldet. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl von Kennzeichen, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen ermittelt.

